ABD'de yaşayan 26 yaşındaki Eric Leif Jordahl, annesini uykusunda vahşice öldürdükten sonra vücudundan kopardığı bazı parçaları çiğneyerek yuttu. "Şeytan tarafından ele geçirildiğini" iddia eden adam, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, cinayetin nedeni ise kan dondurdu.

Akıllara durgunluk veren olay, 23 Temmuz 2020 tarihinde ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir evde meydana geldi. 62 yaşındaki Rosalie Johnson, oğlu Eric Leif Jordahl tarafından uykusunda vahşice katledildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Daily Mail'in haberine göre, annesinin oğluna 'uyumasını' söylemesiyle başlayan tartışmanın ardından kontrolden çıkan Jordahl, talihsiz kadına vahşice saldırarak uykusunda katletti. Cinayetin ertesi sabahı saat 09:00 sularında işten eve dönen baba Andrew Jordahl, hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Oğlunu garajda kanlar içinde bulan baba, hemen ekiplere haber verdi. Jordahl'ın babasına "İçime şeytan girdi, annemi yedim" dediği aktarıldı.

MUTFAK MASASINDA PARÇALAR BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yapılan incelemelerde mutfak masasında bir kasap bıçağı ve annenin vücudundan parçalar bulundu. Cansız bedeni yatak odasında bulunan kadın, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Daily Mail'in edindiği soruşturma detaylarına göre, Jordahl'ın annesini önce yumrukladığı, ardından bıçakladığı ve son aşamada vücudundan parçalar ısırarak kopardığı aktarıldı.

Davanın karar duruşmasında Eric Leif Jordahl, birinci derece cinayetten suçlu bulundu. Ancak dava süreci tamamen kapanmış değil. Sanığın avukatları, müvekkillerinin ağır bir akıl hastalığı pençesinde olduğunu ve işlediği suçun sorumluluğunu taşıyamayacak durumda olduğunu savunuyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

