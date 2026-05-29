Kargoların açılış tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. 4,5 gün sürecek bayram tatili nedeniyle işlemlerini ertelemek durumunda kalan vatandaşlar, kargoların açılış tarihini araştırıyor. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Kargoların açılış tarihi...

Kurban Bayramı nedeniyle kargo şirketleri de resmi tatil süresince hizmetlerine ara verdi. Arife günü olan 26 Mayıs 2026 Salı günü bazı şubeler öğle saatlerine kadar hizmet verirken, bayram boyunca kargo kabulü ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Tatil süresi boyunca kargo şubeleri kapalı olacak, teslimat ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatilinin sona ermesinin ardından kargo firmaları normal çalışma düzenine geri dönecek. Buna göre kargo şubeleri 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak. Kargo gönderimi, teslimat ve şubeden işlem yapma gibi hizmetler bu tarihten itibaren normal şekilde sürdürülecek.

