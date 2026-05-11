CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılacağını açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel’e yönelik çok sert iddialarda bulundu. Köksal, “Kılıçdaroğlu’na oy verdiğimi unutamadı” derken, tehdit edildiğini öne sürdü ve aday gösterilme süreci için ise “Benden kurtulmak istediler” ifadelerini kullandı.

Hakkında yürütülen disiplin süreci ve AK Parti'ye geçiş iddialarının ardından CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sessizliğini bozdu.

Köksal, tv100’e yaptığı açıklamalarda CHP’den ayrıldığını ve AK Parti’ye katılacağını belirterek, “Yarın AK Parti’ye katılıyorum, içim çok rahat” dedi.

Köksal, Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİMİ UNUTAMIYOR"

"CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi.

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Özgür Özel hakkında sert sözler: Benim burnumdan getirdi

Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı, yazdığı mesajların en hafifiydi.

Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti.

5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel "5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim." yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın, dedi.

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Özgür Özel hakkında sert sözler: Benim burnumdan getirdi

"BEN KOCAMI NİYE BOŞAYACAĞIM"

"Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?

Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Özgür Özel hakkında sert sözler: Benim burnumdan getirdi

"BENDEN KURTULMAK İSTEDİLER"

Beni belediye başkanı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi.

O dönem Grup Başkanvekiliydim. Grup Başkanvekilliğini elimden almak istiyorlardı.

‘Nasıl olsa kazanamaz’ diye beni aday yaptılar.”

Haberle İlgili Daha Fazlası