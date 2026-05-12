Tekirdağ’da eşiyle tartışan M.M. isimli şahıs, öfkesine hakim olamayarak evini ateşe verdi. Yangının ardından şahıs kaçarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Dün gündüz saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak’ta oturdukları tek katlı evde eşiyle tartışan M.M. sinirlerine hakim olamadı. Öfkeli adamın evi ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Eşiyle tartışan adam sinirini evinden çıkardı

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Evden dumanlar çıkıyordu. Şahıs oturduğu evi yakmış ve daha sonra çatıda gördük. Çatıdan da arka duvarın üstünden atlayarak kaçmış. Biz de daha sonra itfaiye ekiplerini aradık" ifadelerini kullandı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

