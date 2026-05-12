ABD-İsrail-İran hattındaki kriz her geçen gün derinleşirken, ABD basınından Orta Doğu’yu sarsacak dikkat çekici bir iddia geldi. Wall Street Journal’a göre Birleşik Arap Emirlikleri, aylardır İran’a gizli askeri operasyonlar düzenliyor. Özellikle petrol rafinerileri ve stratejik noktaları hedef aldığı öne sürülen saldırıların, bölgedeki gerilimi yeni ve tehlikeli bir boyuta taşıdığı belirtiliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a yönelik kamuoyundan gizlenen askeri operasyonlar yürüttüğü iddia edildi.

İRAN’DAKİ KRİTİK ENERJİ TESİSLERİ HEDEFTE

Haberde, BAE’nin gelişmiş hava gücü ve Batı yapımı savaş uçaklarını kullanarak İran’daki kritik enerji tesislerini hedef aldığı öne sürüldü. İddiaya göre saldırılar, Abu Dabi yönetiminin bölgedeki ekonomik çıkarlarını ve artan siyasi etkisini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

RAFİNERİNİN BÜYÜK BİR KISMI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İddiaların merkezinde, İran’ın Basra Körfezi’ndeki Lavan Adası’nda bulunan petrol rafinerisine düzenlenen saldırı yer aldı. Nisan ayı başında gerçekleştiği belirtilen saldırının büyük bir yangına yol açtığı ve rafinerinin kapasitesinin önemli bölümünü devre dışı bıraktığı aktarıldı. İran yönetimi o dönemde tesisin “düşman saldırısıyla” vurulduğunu açıklamış, ardından BAE ve Kuveyt’e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlemişti.

ABD’DEN SESSİZ DESTEK

Haberde, ABD yönetiminin saldırılardan rahatsız olmadığı, hatta Körfez ülkelerinin İran’a karşı daha aktif rol almasını sessiz şekilde desteklediği ileri sürüldü. BAE Dışişleri Bakanlığı ise iddialarla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, ülkenin “düşmanca eylemlere karşılık verme hakkına sahip olduğunu” vurguladı. Pentagon ve Beyaz Saray da konuya ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Uzmanlara göre İran’ın savaş boyunca Körfez ülkelerine yönelik yoğun füze ve İHA saldırıları düzenlemesi, Abu Dabi’nin güvenlik anlayışında köklü değişime yol açtı. Özellikle hava trafiği, turizm ve emlak sektöründe yaşanan kayıpların ardından BAE’nin İran’a karşı daha sert bir pozisyon aldığı ifade edildi.

İRAN SEMALARINDA GÖRÜLEN UÇAKLAR NE ABD'NİN NE İSRAİL'İN

Haberde ayrıca, İran semalarında İsrail veya ABD’ye ait olmadığı düşünülen savaş uçaklarının görülmesinin ardından BAE’nin çatışmalara doğrudan dahil olduğuna yönelik iddiaların güç kazandığı belirtildi. Açık kaynak araştırmacıları, İran üzerinde görüntülenen Fransız Mirage savaş uçakları ile Çin yapımı Wing Loong İHA’larının BAE envanterinde bulunduğuna dikkat çekti.

Ortadoğu’daki dengeleri değiştirebilecek bu iddialar, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki gerilimin artık örtülü çatışma boyutuna taşındığı yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, BAE’nin İran’a karşı daha açık ve sert bir askeri çizgiye yönelmesinin bölgedeki kutuplaşmayı derinleştirebileceğini belirtiyor. Tahran yönetiminin ise Körfez ülkeleri arasındaki ayrılıkları artırmaya çalışacağı ifade ediliyor.

