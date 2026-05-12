Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında avantajı alan Bodrum temsilcisi, finale yükselmek için deplasmanda skor üstünlüğünü korumaya çalışacak.

1. Lig’de Süper Lig hedefiyle mücadele eden Çorum FK ve Bodrum FK, play-off yarı final rövanşında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Bodrum FK avantajlı şekilde sahaya çıkarken, Çorum FK taraftarı önünde finale uzanmanın hesaplarını yapıyor.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur rövanş mücadelesinde Çorum FK ile Bodrum FK, 15 Mayıs 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, Süper Lig yolunda iki takım adına da sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.

İlk maçta Bodrum FK sahasında Çorum FK’yı 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçirdi. Muğla’da oynanan mücadelede penaltıdan yararlanamayan Bodrum temsilcisi, Ali Aytemur’un 65. dakikada attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Rövanş öncesi Çorum FK’nın finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK-Bodrum FK karşılaşması beIN Sports veya TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik mücadele gününe yakın yayın kanalı netleşecek. Play-off karşılaşmalarının yüksek tempoda geçmesi ve Süper Lig yarışındaki büyük rekabet nedeniyle rövanş mücadelesinin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

