Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in son bölümünde yaşanan kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Final sahnesinde Pakize ve Meryem’in ağır şekilde yaralanması sonrası izleyiciler karakterlerin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Uzak Şehir Pakize diziden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir’in 61. bölümü final sahnesinde ekrana gelen kamyonet çarpma sahnesi dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Yaren Güldiken’in oynadığı Pakize karakterinin kanlar içinde yerde kaldığı sahne sonrası “Pakize diziden ayrılıyor mu, öldü mü?” sorusu gündeme geldi.

UZAK ŞEHİR PAKİZE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir’in son bölümünde Pakize karakterinin yaşadığı kaza sonrası diziden ayrılık iddiaları güç kazandı. Özellikle sezon finaline yaklaşılırken dizide yaşanacak muhtemel ayrılıkların gündeme gelmesi, izleyicilerin gözünü Pakize karakterine çevirdi. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden ya da oyuncu Yaren Güldiken’den resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.

Dizinin final sahnesinde Pakize’nin ağır yaralı şekilde yerde kalması, karakterin hikayesinin sona erebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Uzak Şehir Pakize diziden ayrılıyor mu? Yaren Güldiken oynuyor

UZAK ŞEHİR PAKİZE VE MERYEM ÖLÜYOR MU?

11 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Pakize, Alya ve Meryem’e kamyonet çarpması dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri oldu. Özellikle Pakize’nin yerde kaldığı anlar sonrası izleyiciler karakterlerin ölüp ölmeyeceğini araştırmaya başladı. Önümüzdeki bölümlerde karakterlerin akıbetinin belli olması bekleniyor.

