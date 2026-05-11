Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik eş zamanlı operasyonda 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi. Operasyona ilişkin açıklama yapan Akın Gürlek, “Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir” dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla suç odaklarına yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü ifade etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.



Operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür eden Gürlek, adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

