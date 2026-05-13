Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği üst düzey performansla eski kaptan Fernando Muslera'yı unutturan Uğurcan Çakır'a zam yolda. Yıllık 110 milyon TL alan 30 yaşındaki milli file bekçisinin maaşı, sezon başı ücretinde iyileştirme yapılan takım arkadaşı Barış Alper'le eşitlenecek.

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan, meslektaşı Ederson'a fark atan Uğurcan Çakır, şampiyon Galatasaray'da sezonun kahramanları arasında gösteriliyor. Milli kaleci, yazın Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvayı beklemeden Uğurcan'ı ödüllendirme kararı aldı.

Uğurcan Çakır, sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservisle geldiği Galatasaray'a 5 yıllık imza attı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Galatasaraylı Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı

YILLIK ÜCRETİ 200 MİLYON TL OLACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla Uğurcan'a zam yapılacak. Sezon başında Barış Alper Yılmaz'ın garanti parasını 200 milyon TL'ye (güncel kurla 3 milyon 750 bin euro) çıkartan Galatasaray, 110 milyon TL'ye (güncel kurla 2 milyon euro) imza atan Uğurcan'a da aynı tarifeyi uygulayacak. Deneyimli kaleci ayrıca takımda muhtemel ayrılıkların ardından yeni sezonda düşünülen ikinci-üçüncü kaptan adaylarından biri konumunda.

Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

HER GÜN ÇİFT İDMAN

İstanbul'da taşındığı villanın alt katını spor salonuna çeviren 30 yaşındaki milli kaleci, Galatasaray'a geldikten sonra her günü çift antrenmanla tamamlıyor. Uğurcan, özel antrenörü ile yaptığı ekstra çalışmasının karşılığını sahada aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası