G.Saray yönetiminin Mauro Icardi için teklifi netleşti. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza yüzde 60 indirimli 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. İcardi belirli sayıda maç oynarsa opsiyon otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. El Pino ile pazarlıklar kutlamaların ardından başlayacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Üst üste dördüncü şampiyonluğunu büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanan Galatasaray’da yönetim, ilk iş olarak takımda Okan Buruk’un ‘kalsın’ dediği isimlerle ilgili somut adımları atmaya başladı. Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Mauro İcardi için kararını verdi. Son üç yılda alınan şampiyonluklarda büyük katkısı bulanan Arjantinli yıldızın takımda kalması isteniyor ancak, İcardi büyük bir indirimi kabul ederse… Yönetim İcardi’den yüzde 60 oranında indirim talep edecek ve “Yıllık 4 milyon avroyu kabul edersen 1+1 yıllık sözleşme yenileyelim. Burada kalmaya devam et” diyecek.

25 MAÇ OYNARSA…

Sözleşme şartlarında “Sezonda 25 maç oynarsa” opsiyon maddesi devreye girer maddesi yer alacak. Mauro İcardi’nin menajeri Elio Letterio Pino dün İstanbul’a geldi. Yönetim, şampiyonluk kutlamalarının ardından Pino ile masaya oturacak. İcardi indirimli sözleşmeyi kabul ederse iki yıl daha Galatasaray’da oynamaya devam edecek. Yönetim daha önce de Dries Mertens’e benzer bir sözleşme önermiş, Belçikalı yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzamıştı. Avrupa kulüplerinden yıllık 2,5 milyon avronun üzerinde bir teklif alamayan İcardi’nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği öğrenildi.

“BİR NESLİ GALATASARAYLI YAPTI”

Başkan Dursun Özbek’in “Bir nesli Galatasaraylı yaptı” dediği Mauro İcardi, bu sezon birçok maça kulübede başlamasına rağmen ligde 14 gol kaydetti. Victor Osimhen’den sadece 1 gol az atan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız yönetimin teklifine “tamam” derse ‘Aşkın olayım’ statta çalmaya devam edecek.

BURUK ONU BIRAKMADI

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha, stoper ve bek rotasyonunda joker olarak kullandığı Mario Lemina’nın kalmasını istedi! Sarı kırmızılı yönetim Lemina ile yıllık 3 milyon avrodan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Teklifi kabul eden Gabonlu oyuncu gelecek sezon da takımda olacak.

