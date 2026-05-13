Kanal D’de ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2, son bölümünde yayınlanan “Papaz Olduk” adlı skeç nedeniyle gelen tepkilerin ardından izleyicilerden özür diledi. Program ekibi tarafından yapılan açıklamada, tartışmalara neden olan skeçte yer alan bazı ifadelerin amacını aştığının fark edildiği belirtilirken, söz konusu içeriğin YouTube’tan kaldırıldığı duyuruldu.

Her pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2’nin son bölümünde yayınlanan “Papaz Olduk” isimli skeçte, Müslüman bir aile ile Hristiyan bir ailenin kız isteme töreni mizahi bir dille canlandırıldı. Ancak skeç sırasında kullanılan bazı diyaloglar ve ifadeler, sosyal medyada eleştiriyle karşılandı. Özellikle dini değerler ve inançların mizah konusu yapılmasının doğru olmadığını savunan çok sayıda izleyici, programın ilgili bölümüne tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

Çok Güzel Hareketler 2’de “Papaz Olduk” skecine eleştiri yağdı! Tepkiler sonrası özür dilediler

“İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUZ”

Sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem haline gelen tartışmaların ardından program ekibi resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Son bölümümüzde yayınlanan bir skecimizde amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç YouTube yayın listemizden kaldırılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

YAYINDAN KALDIRILDI

Program ekibinin açıklaması sonrası, söz konusu “Papaz Olduk” skeci dijital platformlardan kaldırılırdı.

