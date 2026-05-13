Türkiye, Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nde “Türk Boğazları” ifadesine itiraz etmesinin ardından Birleşmiş Milletler’e resmi mektup gönderdi. Ankara, söz konusu ifadenin uluslararası belgelerde yerleşik bir coğrafi terim olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız tarafından BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben gönderilen mektupta, Yunanistan’ın itirazı 'talihsiz' olarak nitelendirildi ve bu yaklaşımın iç politik gerekçelerle hareket edildiği ifade edildi.

Mektupta Türkiye’nin, Yunanistan’ın 'temelsiz iddialarını' kesin bir dille reddettiği belirtilerek, 'Türk Boğazları' ifadesinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kapsayan yerleşik ve coğrafi olarak doğru bir tanım olduğu vurgulandı.

"KULLANIM MONTRÖ'YE UYGUN"

Ahmet Yıldız, söz konusu terimin Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) ve NATO dahil olmak üzere birçok uluslararası platformda kullanıldığını belirterek, bu kullanımın Montrö Sözleşmesi ile de uyumlu olduğunu ifade etti.

Yıldız ayrıca, coğrafi alanların resmi adlandırmalarının uluslararası uygulamalara göre şekillendiğini ve 'Türk Boğazları' ifadesinin bu kapsamda yerleşik bir kullanım olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin egemenlik ve yetki alanı çerçevesinde bu terimi kullanmayı sürdüreceği belirtilen mektupta, BM üyesi ülkelerin de bu kullanıma saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

BM Güvenlik Konseyi’nde 29 Nisan’da yapılan oturumda Türkiye’nin 'Türk Boğazları' ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışma, Yunanistan temsilcisinin itirazıyla gündeme taşınmış, konu uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

