Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti. İlk belirlemelere göre farklı kentlerde 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, büyük yıkıma neden oldu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, eyalet genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrilirken, evler ve araçlar da zarar gördü.

CAN KAYBI 27'YE ÇIKTI

Yetkililer, ilk tespitlere göre Prayagraj kentinde 16, Bhadohi’de 6 ve Budaun’da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı 27’ye yükseldi.

Bölgedeki yerel yönetimler, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisinin devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

