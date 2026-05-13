Beşiktaş umduğunu bulamadı… Kiralıklar geri iade. Siyah beyazlılarda bir tek Atalanta’dan kiralanan genç golcü göze girdi. Asllani, Jota Silva ve Cengiz Ünder ise eski kulüplerine geri dönecek.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Takımda kalması beklenen tek oyuncunun Atalanta’dan kiralanan El Bilal Toure olduğu öğrenildi. Genç golcünün performansı ve fiziksel özellikleri sebebiyle teknik ekip tarafından olumlu değerlendirildiği belirtildi. Beşiktaş, yaz transfer döneminde hücum hattını yeniden şekillendirmeyi planlasa da Toure’nin kadro yapılanmasında önemli bir parça olarak düşünüldüğü ifade ediliyor.

El Bilal Toure

DAHA GENÇ KADRO

Kristjan Asllani, Jota Silva ve Cengiz Ünder için satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Yönetimin maliyet, performans ve gelecek sezon planlaması doğrultusunda bu üç oyuncuyla devam etmeme kararı aldığı öğrenildi. Özellikle beklentilerin altında kalan performansların ardından teknik heyetin farklı profilde transferler istediği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin, yeni sezonda daha genç, dinamik ve sürdürülebilir bir kadro kurmayı hedeflediği öğrenildi.

Cengiz Ünder

KENDİNİZE KULÜP BULUN

Beşiktaş yönetimi sezon başında kiralık olarak takımdan gönderilen Musrati, Elan Ricardo, Can, Tayyip Talha, Onana, Joao, Amir, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi’yi yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı. Bu oyuncuların kendilerine kulüp bulmaları istenecek.

