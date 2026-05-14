Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Eczacılık Günü, sağlık sektörünün önemli yapı taşlarından biri olan eczacıların emek ve katkılarını ön plana çıkarıyor. Bu özel günde vatandaşlar, eczacılık mesleğini icra eden yakınlarını unutmayarak çeşitli iletişim platformları üzerinden 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajlarını paylaşıyor.

14 Mayıs 1839 tarihinde "Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane" ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Her yıl, akademik eğitimin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Eczacılık Günü kapsamında yayımlanan mesajlarda ise eczacıların toplum sağlığı için üstlendikleri kritik görev ve sağlık alanındaki fedakâr çalışmaları bir kez daha vurgulanıyor.

14 Mayıs Eczacılık Günü mesajları! Bir reçeteden fazlası: bilgi, emek ve güven…

ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI



"181 yıldır insan sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan, hastalarımıza umut ve şifa olan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız."

"Bir reçeteden fazlası: bilgi, emek ve güven…

Sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."

"14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun.

Sağlığın en güvenilir rehberleri olan eczacılarımıza emekleri, bilgileri ve özverileri için teşekkür ederiz.

İyi ki varsınız."

"Halk sağlığı için özveriyle emek veren eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."

14 Mayıs Eczacılık Günü mesajları! Bir reçeteden fazlası: bilgi, emek ve güven…

"Sağlığımız için gece gündüz emek veren, bilgi ve özveriyle toplum sağlığına katkı sunan tüm eczacılarımıza teşekkür ediyor; görevlerini fedakârca sürdüren tüm eczacılarımızın Eczacılar Günü’nü kutluyorum."



"14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, ilaca erişim ve danışmanlık süreçlerinde önemli sorumluluk üstlenen tüm eczacılarımızın gününü kutluyoruz."

"Sağlığımızın korunmasında büyük rol oynayan, bilgisi ve özverisiyle her zaman yanımızda olan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."

"Sağlığın her adımında bilgi, güven ve özveriyle yanımızda olan tüm eczacılarımızın Türk Eczacılar Günü kutlu olsun"

"Bir reçetenin ötesinde güvenin, emeğin ve insan hayatına dokunan büyük bir sorumluluğun temsilcisi olan tüm eczacılarımıza teşekkür ediyoruz. Eczacılar Günü kutlu olsun."

"Sağlık sisteminin can damarlarından eczacılarımızın Eczacılar Günü kutlu olsun."

"İnsanlık tarihi boyunca insan sağlığı ve uygarlığa büyük katkılarda bulunmuş ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’den itibaren sağlık sistemimizin ayrılmaz profesyonelleri olan tüm meslektaşlarımın eczacılar günü kutlu olsun."

"Halk sağlığına sunduğu değerli katkıları ile sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun."

"Sağlıklı yarınlar için her şartta yılmadan şifa dağıtan tüm Eczacılarımıza teşekkür ederiz.İyi ki varsınız. 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun."

Haberle İlgili Daha Fazlası