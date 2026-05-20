Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir cami önünde 32 yaşındaki Alihan Bülbül silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bülbül’ün yanında tabanca bulunduğu ve geçmişte çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. Olay, bölgede büyük üzüntü ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camii önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cami önünde kanlı olay: Korkunç halde bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede silahla kafasından vurulan Alihan Bülbül'ün (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cami önünde kanlı olay: Korkunç halde bulundu

YANINDA TABANCA VARDI

Şahsın yanında bir tabanca da bulunurken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cami önünde kanlı olay: Korkunç halde bulundu

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Cami önünde kanlı olay: Korkunç halde bulundu

Haberle İlgili Daha Fazlası