Afyonkarahisar’da yalnızca Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen endemik “Eber sarısı” yeniden çiçek açtı. Koruma altındaki nadir bitkiyi koparanlara uygulanacak ceza ise bu yıl dudak uçuklatan seviyeye çıktı.

Afyonkarahisar’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve halk arasında “Piyan” olarak bilinen Eber sarısı yeniden doğayı renklendirdi. Dünyada yalnızca Eber ve Akşehir gölleri çevresinde yetişen endemik bitki, mayıs ayında kısa süreliğine ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor.

Baklagiller familyasına ait olan Eber sarısı, tek gövdeden üç çiçek açabilmesiyle botanik dünyasında ayrı bir öneme sahip. Her yıl bölgeye çok sayıda doğa fotoğrafçısı ve ziyaretçi çeken bitki, hassas ekosistemin simgeleri arasında gösteriliyor.

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

FOTOĞRAFÇILAR BÖLGEYE AKIN EDİYOR

Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde yaşayan Hüseyin Kılınç, çiçeğin bölge halkı için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Mayıs ayında göl çevresi bambaşka bir görüntüye kavuşuyor. Eber sarısı sadece kısa bir süre görülebiliyor. Bu dönemde fotoğrafçılar ve doğaseverler bölgeye geliyor” dedi.

KOPARMANIN CEZASI 700 BİN TL

Yetkililer ise koruma altındaki bitkinin zarar görmemesi için vatandaşlara uyarıda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, Eber sarısını koparmanın cezası 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL’ye yükseltildi.

