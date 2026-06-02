Engelli kamu personeli alımlarında kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmeler için normal başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler geç başvuru dönemine çevrildi. Başvuru işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştiremeyen adaylar için ek fırsat sunulurken, 2026 EKPSS/Kura geç başvuru tarihleri de netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre kura usulüyle yapılacak yerleştirmelerde yer almak isteyen adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, EKPSS kura geç başvuru için son gün ne zaman?

EKPSS KURA GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 EKPSS/Kura başvuruları 28 Nisan 2026 tarihinde başlamış ve 13 Mayıs 2026 tarihinde sona ermişti. Başvuru dönemini kaçıran adaylar için belirlenen geç başvuru süreci ise 3 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak.



EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav ve başvuru takvimine göre EKPSS/Kura geç başvuruları 3 Haziran 2026 tarihinde başlayacak, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de başvuru işlemleri yapılabiliyor.

Sistem kayıtlarında engel bilgisi bulunmayan adayların ise başvuru öncesinde ikamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerinden onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini almaları gerekiyor.



EKPSS KURA YERLEŞTİRMELERİNDE HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Kura yöntemiyle yapılacak yerleştirmelere katılacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel memuriyet şartlarını taşıması gerekiyor. İlgili mevzuat kapsamında belirlenen koşulları sağlayan adaylar, kura başvurularını tamamlayarak kamu kurumlarındaki kadrolar için değerlendirmeye alınabilecek.

