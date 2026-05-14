2026 EKPSS sonuç sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranı kontrol ediliyor. Sonuçların bugün açıklanması beklenirken adaylar ÖSYM sonuç ekranına odaklandı. "EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak" merak edilirken, adaylar ÖSYM AİS üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. EKPSS sonuç açıklama tarihi ÖSYM takviminde yer alırken, adaylar puanlarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranının erişime açılacağı saati araştırıyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklanacak. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından sonuçların gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM sonuç açıklamalarında net bir saat önceden duyurulmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sonuçların sabah saatleri ile öğle saatleri arasında erişime açılması öngörülüyor. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’nin ardından adaylar puan hesaplamaları ve tercih sürecine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kamu kurumlarına yapılacak engelli personel alımlarında kullanacakları puanlarını öğrenebilecek.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2026 EKPSS sonuç sorgulama işlemleri ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

Bunun yanı sıra sonuçlar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve e-Devlet üzerinden "ÖSYM Sınav Sonucu Sorgulama" ekranından da erişime açılacak. Mobil cihazlardan işlem yapmak isteyen adaylar ise ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden “Sonuçlarım” ekranını kullanabilecek.

Sonuç ekranında adayların sınav puanı, doğru-yanlış cevap sayıları ve sınav bilgileri yer alacak. EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine ilişkin kılavuzun da ilerleyen dönemde yayımlanması bekleniyor. Kamu kurumlarının engelli personel kadroları için tercih takvimi ayrıca duyurulacak.

SONUÇLAR KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM tarafından uygulanan EKPSS sonuçları, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerli. Adaylar, geçerlilik süresi boyunca kamu kurumlarının açacağı engelli memur kadroları için tercih yapabilecek. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek.

