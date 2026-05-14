Eşref Rüya İhtiyar karakteri uzun süredir gizemini koruyordu. Dizide Eşref'in düşmanlarından ve Nisan'ın babası olduğu öğrenilen İhtiyar'ı oynayacak oyuncu belli oldu. Peki, Eşref Rüya İhtiyar kim?

Eşref Rüya dizisinde adı sık sık geçen ancak bugüne kadar yüzü gösterilmeyen İhtiyar karakteri yeni bölümle birlikte hikayeye dahil oluyor. Yeraltı dünyasında büyük bir güce sahip olduğu belirtilen karakterin gelişiyle birlikte Eşref ve Nisan cephesinde önemli gelişmeler yaşanacak.

EŞREF RÜYA İHTİYAR KİM?

Eşref Rüya dizisinde uzun süredir ortaya çıkmayan İhtiyar karakteri, dizinin en güçlü ve en tehlikeli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar yalnızca ismiyle korkuya neden olan karakterin, Eşref Tek’in geçmişiyle doğrudan bağlantılı olduğu tahmin edildi.

Dizide yıllardır gölgelerde yaşayan İhtiyar’ın ortaya çıkmasıyla birlikte yeraltı dünyasında dengeler de değişecek. Özellikle kızının gerçek kimliğini öğrenmek istemesi, hikayenin seyrini tamamen değiştirecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Yeni bölüm tanıtımlarında İhtiyar’ın yalnızca Eşref için değil, Nisan’ın hayatında da büyük kırılmalara neden olacağına dair ipuçları verildi. Karakterin gelişiyle birlikte dizideki güç savaşının daha sert bir noktaya taşınması bekleniyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin takipçileri ise özellikle İhtiyar karakterinin kim tarafından canlandırılacağını uzun süredir merak ediyordu. Yapılan açıklamayla birlikte karaktere Uğur Yücel’in hayat vereceği netlik kazandı.

Eşref Rüya İhtiyar kim? İhtiyar karakterini oynayan oyuncu belli oldu

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Uğur Yücel, Türk sinema ve televizyon dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey adlı filmlerdeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Özellikle Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazandı.

Televizyon dünyasında ise Aziz Ahmet, Alacakaranlık, Hırsız Polis, Canım Ailem, Aramızda Kalsın ve İçerde gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak Eşref Rüya kadrosuna dahil olan deneyimli oyuncunun “İhtiyar” karakteriyle dizinin hikayesine farklı bir boyut kazandırması bekleniyor.

Eşref Rüya İhtiyar kim? İhtiyar karakterini oynayan oyuncu belli oldu

UĞUR YÜCEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Aziz Ahmet - 1994

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Alacakaranlık - 2003-2005

Hırsız Polis - 2005-2007

Canım Ailem - 2008-2010

Aramızda Kalsın - 2013-2015

Familya - 2016

İçerde - 2017

Nefes Nefese - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Yüzleşme - 2019

Kırmızı Oda - 2020

Fatma - 2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021

Uysallar - 2022

Hakim - 2022

Son Gün - 2023

Sandık Kokusu - 2024-2025

Bir İhtimal Daha Var - 2025

Halef: Köklerin Çağrısı - 2026

Eşref Rüya - 2026-

Maestro - Yakında

Haberle İlgili Daha Fazlası