Eşref Rüya İhtiyar kim? İhtiyar karakterini oynayan oyuncu belli oldu
Eşref Rüya İhtiyar karakteri uzun süredir gizemini koruyordu. Dizide Eşref'in düşmanlarından ve Nisan'ın babası olduğu öğrenilen İhtiyar'ı oynayacak oyuncu belli oldu. Peki, Eşref Rüya İhtiyar kim?
Eşref Rüya dizisinde adı sık sık geçen ancak bugüne kadar yüzü gösterilmeyen İhtiyar karakteri yeni bölümle birlikte hikayeye dahil oluyor. Yeraltı dünyasında büyük bir güce sahip olduğu belirtilen karakterin gelişiyle birlikte Eşref ve Nisan cephesinde önemli gelişmeler yaşanacak.
Eşref Rüya dizisinde uzun süredir ortaya çıkmayan İhtiyar karakteri, dizinin en güçlü ve en tehlikeli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar yalnızca ismiyle korkuya neden olan karakterin, Eşref Tek’in geçmişiyle doğrudan bağlantılı olduğu tahmin edildi.
Dizide yıllardır gölgelerde yaşayan İhtiyar’ın ortaya çıkmasıyla birlikte yeraltı dünyasında dengeler de değişecek. Özellikle kızının gerçek kimliğini öğrenmek istemesi, hikayenin seyrini tamamen değiştirecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Yeni bölüm tanıtımlarında İhtiyar’ın yalnızca Eşref için değil, Nisan’ın hayatında da büyük kırılmalara neden olacağına dair ipuçları verildi. Karakterin gelişiyle birlikte dizideki güç savaşının daha sert bir noktaya taşınması bekleniyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin takipçileri ise özellikle İhtiyar karakterinin kim tarafından canlandırılacağını uzun süredir merak ediyordu. Yapılan açıklamayla birlikte karaktere Uğur Yücel’in hayat vereceği netlik kazandı.
UĞUR YÜCEL KİMDİR?
26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Uğur Yücel, Türk sinema ve televizyon dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.
Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey adlı filmlerdeki rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Özellikle Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazandı.
Televizyon dünyasında ise Aziz Ahmet, Alacakaranlık, Hırsız Polis, Canım Ailem, Aramızda Kalsın ve İçerde gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak Eşref Rüya kadrosuna dahil olan deneyimli oyuncunun “İhtiyar” karakteriyle dizinin hikayesine farklı bir boyut kazandırması bekleniyor.
UĞUR YÜCEL'İN OYNADIĞI DİZİLER
Aziz Ahmet - 1994
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Alacakaranlık - 2003-2005
Hırsız Polis - 2005-2007
Canım Ailem - 2008-2010
Aramızda Kalsın - 2013-2015
Familya - 2016
İçerde - 2017
Nefes Nefese - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Yüzleşme - 2019
Kırmızı Oda - 2020
Fatma - 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021
Uysallar - 2022
Hakim - 2022
Son Gün - 2023
Sandık Kokusu - 2024-2025
Bir İhtimal Daha Var - 2025
Halef: Köklerin Çağrısı - 2026
Eşref Rüya - 2026-
Maestro - Yakında