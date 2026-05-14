Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.

Süper Lig'de son haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İLK 4 SIRA NETLEŞTİ

Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.

KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak. Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)

Ligde 34. ve son hafta öncesi puan durumu şu şekilde:

Sıra Takım O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 48 77 2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 40 73 3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 25 69 4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 19 59 5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 13 55 6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 22 54 7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 -2 48 8 Çaykur Rizespor 33 10 10 13 44 50 -6 40 9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 -6 40 10 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 1 37 11 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 -11 37 12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 -14 37 13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 -15 32 14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 -17 32 15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 -14 31 16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 -23 29 17 Fatih Karagümrük 33 7 6 20 29 53 -24 27 18 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 -36 27

