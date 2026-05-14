Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi kapanıyor! Küme düşecek son takım belli olacak
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un ardından küme düşecek 3. takım belli olacak.
- Galatasaray şampiyonluğu garantilerken, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş dördüncü oldu.
- Göztepe (55 puan) ve RAMS Başakşehir (54 puan) beşincilik için mücadele edecek.
- Fatih Karagümrük ve Kayserispor küme düşerken, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri lige veda edecek.
- Ligin son haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
- Ligin son haftasının programı 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Süper Lig'de son haftanın açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İLK 4 SIRA NETLEŞTİ
Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.
Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi bilim insanlarından uyarı
KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK
Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak. Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)
2026 Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu
Ligde 34. ve son hafta öncesi puan durumu şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|48
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|40
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|25
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|19
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|13
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|22
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|-2
|48
|8
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|-6
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|-6
|40
|10
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|1
|37
|11
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|-11
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|-14
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|-15
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|-17
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|-14
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|-23
|29
|17
|Fatih Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|-24
|27
|18
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|-36
|27