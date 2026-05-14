Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminde 11 aday yarışacak. Adaylardan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP’nin adayı Barış Demirkıran'ın akraba olması beldede dikkat çekti. Seçim heyecanı tüm hazırlıklarla devam ediyor.

SEÇİM 7 HAZİRAN’DA Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinde 7 Haziran'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Yaklaşık 3 bin seçmenin bulunduğu Tekke beldesinde belediye başkanlığı seçimlerinde 11 aday yarışacak. Seçim kapsamında beldede ise 9 sandık kurulacak.

İKİ ADAY AKRABA Seçim heyecanı başlayan beldede en güçlü adaylar arasında gösterilen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Kemalettin Demirkıran ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Barış Demirkıran'ın akraba olması ise dikkat çekti.

“ÖNCE KAYYIM OLARAK ATANMIŞ” Seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini beklediğini belirten Ömür Alkan, şöyle konuştu: Burada diğer partiler de aday gösteriyor ama ağırlıklı olarak Kemalettin Demirkıran ile Barış Demirkıran, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti-MHP ittifakı arasında bir seçim süreci devam ediyor. Kemalettin Bey de burada ittifak adayı olarak seçim süreci belirlenmeden önce kayyım olarak atanmış. Seçim startı belli olmadan önce de bir şeyleri başarmış, başarmaya çalışan, mücadele eden bir karakter, bir abimiz. Tecrübesi de var. Onunla birlikte biz de seçim çalışmalarına şu anda devam ediyoruz. İnşallah beldemiz daha iyi noktalara gelecek.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Kemalettin Demirkıran “KIRICI SEÇİM KESİNLİKLE OLMAZ” Alkan “Küçük bir yer olduğu için herkes birbirine akraba. Demirkıranlar da zaten birbirlerine akrabalar. Barış Demirkıran kardeşimiz de saygıdeğer, karakter sahibi bir arkadaşımız. Burada öyle kırıcı bir seçim politikası kesinlikle olmaz. Başarılı ve güzel bir şekilde seçim çalışmamız devam ediyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Barış Demirkıran “TEKKE’DE SİYASET OTURMUŞ” Seçimler için 11 kişinin aday olmasına şaşırdığını belirten Nizamettin Taşdelen ise şöyle konuştu: Buranın Tekkeli olarak 1000 civarında seçmeni var ama şu anda 3 bine çıkmış. 11 aday ne yapacak burada? Tekke'de siyaset oturmuştur. Ufak tefek olumsuzluklar yaşansa bile herhangi bir nahoş hareket olmaz, kötü bir şey yaşanmaz. Birisi kazanır, öbürü kutlar yoluna devam eder.

