Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 14 Mayıs 2026 tarihi itibariyle başladı. İller arası tayin başvuruları belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Peki, öğretmenlerin il dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru kapsamında iller arası yer değiştirme başvurularına ilişkin şartlar ve süreç belli oldu. Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ

Öğretmenlerin il dışı atama kılavuzunda ilan edilen takvime göre, başvuru süreci 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak, 20 Mayıs 2026 saat 16.00’da sona erecek. İl dışı atamaları ise 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU EKRANI

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUS NASIL YAPILIR?

İller arası tayin başvuruları, MEBBİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin başvuru öncesinde kimlik, hizmet puanı, öğrenim durumu ve hizmet süresi gibi bilgilerini kontrol ederek eksik veya hatalı bilgilerini il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltmeleri gerekecek.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Başvuruda bulunan öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Ayrıca 40 tercih yapılması halinde 41’inci seçenek olarak il genelindeki boş kontenjanlara yerleştirilme talebinde bulunulabilecek.

Öte yandan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında ya da diğer kamu kurumlarında geçici görevli olan öğretmenler ile yurt dışında görev yapan veya aylıksız izinli bulunan öğretmenler de belirlenen tarihe kadar görevlerine döneceklerini beyan etmeleri halinde başvuru yapabilecek.





