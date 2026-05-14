Sevda Demirel’in ayağı kırıldı! Acı dolu anları kameraya yansıdı
Sevda Demirel, Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Dengesini kaybederek yere düşen Demirel’in sağ ayağı kırıldı. Ünlü isim acılar içinde yardım istedi.
Eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Düşme sonucu sağ ayağı kırılan Demirel’in acı içinde yardım istediği anlar, yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.
“HASTANEYE GETİRDİK”
Demirel’in arkadaşı sosyal medya paylaşımında, “Sevda Demirel çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şu anda hastanedeyiz, Allah şifa versin” ifadelerini kullandı.
TABURCU EDİLDİ
Hastanede tedavi altına alınan Sevda Demirel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ayağı alçıya alınan Demirel, son halini sosyal medya hesabından paylaşırken, yaşadığı üzüntüyü “Mahvoldum” sözleriyle dile getirdi.
