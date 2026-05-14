Macron çiftinin Vietnam ziyareti sırasında yaşadığı 'tokat krizi'ne ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Gazeteci Florian Tardif, kaleme aldığı yeni kitabında, olayın perde arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İranlı oyuncu Golshifteh Farahani arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmaların bulunduğunu iddia etti. Elysee Sarayı ve Brigitte Macron ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Fransız gazeteci Florian Tardif, Paris Match’te yayımlanan "(Neredeyse) Kusursuz Bir Çift” isimli kitabında, Macron çiftinin Vietnam ziyareti sırasında uçakta yaşadığı gerilime ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Tardif, kamuoyunda uzun süre tartışılan tokat olayının arkasında bir “kıskançlık krizi” bulunduğunu öne sürdü.

'İRANLI OYUNCUYA ATILAN MESAJLARIN ORTALIĞI KARIŞTIRDIĞI' İDDİASI

Kitapta yer alan iddialara göre, Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı’nın telefonunda İranlı oyuncu Golshifteh Farahani ile yazışmalarını gördü. Tardif, Macron ile Farahani arasında bir süredir “platonik” bir yakınlık bulunduğunu ileri sürerken, Cumhurbaşkanı’nın oyuncuya “Sizi çok güzel buluyorum” şeklinde mesajlar gönderdiğini iddia etti.

Kitapta, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye iniş öncesinde Brigitte Macron’un bu mesajları gördüğü ve çift arasında uçakta sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Paris Match yazarı Tardif’in RTL France’a yaptığı açıklamalarda da, sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin bu gerilimin ardından ortaya çıktığı savunuldu.

ELYSEE SARAYI DA İDDİALARI REDDETTİ

Le Parisien’in aktardığına göre, Brigitte Macron’un olaydan kısa süre önce eşinin telefonunda Farahani’den gelen mesajları okuduğu ileri sürüldü.

Öte yandan iddialar, Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve Brigitte Macron’un yakın çevresi tarafından yalanlandı. Le Parisien’e konuşan kaynaklar, Brigitte Macron’un eşinin telefonunu hiçbir zaman kontrol etmediğini belirtti. Elysee Sarayı da, Brigitte Macron’un 5 Mart’ta doğrudan yazar Florian Tardif’e ulaşarak iddiaları reddettiğini açıkladı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

Daha önce de Emmanuel Macron ile arasında ilişki olduğu yönündeki söylentileri reddeden Golshifteh Farahani ise mart ayında Le Point’e verdiği röportajda, “Bazı insanların sevgi eksikliği yaşadığını ve bu boşluğu doldurmak için romantik hikâyeler ürettiklerini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2025’te kaydedilen görüntülerde, Brigitte Macron’un uçak kapısında elini Emmanuel Macron’un yüzüne doğru sert şekilde hareket ettirdiği görülmüş, görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Emmanuel Macron ise olayın aile içi bir kriz olmadığını savunarak, “Eşimle sık sık yaptığımız gibi şakalaşıyorduk, herkes sakinleşmeli” açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı ekibi de ilk aşamada görüntülerin yapay zekâ ürünü olabileceğini öne sürmüş, ardından bunun “şakalaşma” olduğunu savunmuştu.

