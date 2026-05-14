Anadolu Ajansı
3 Türk kulübüne 3'er dönem transfer yasağı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile Nesine 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
FIFA tarafından mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü kulüplerine 3'er dönem transfer yasağı getirildi.
- FIFA, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı uyguladı.
- Yasakların gerekçeleri arasında mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılıklar yer alıyor.
- Kulüplere 3'er dönem transfer yasağı verildi.
- Mali ihlaller giderildiğinde veya borçlar ödendiğinde yasaklar kaldırılabiliyor.
FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.
FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.
