Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 5 kilometrelik nefes kesen kovalamaca sonucu park halindeki bir cipe çarparak durabilen kadın sürücüye rekor ceza kesildi. Yakalandıktan sonra alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği belirlenen Meltem İ.'ye toplamda 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

