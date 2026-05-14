İsrail’in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Doğu Kudüs’ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan kınama mesajında, "Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre aşırı sağcı Wasserlauf, her yıl yaptığı gibi "Kudüs Günü münasebetiyle" Mescid-i Aksa'ya girdiğini söyledi. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi'ne mensup olan Wasserlauf’un Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ibadet etmesine izin verilmesini istediği belirtilen haberde, İsrailli Bakan'ın "Ben-Gvir’in öncülük ettiği uygulamaları devam ettirmek için" Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi çağrısı yaptığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

"BU PROVAKATİF EYLEMLER BÖLGEDEKİ GERİLİMİ DAHA DA DERİNLEŞTİRME RİSKİ TAŞIMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası