İran’la savaşmak için yıllardır Washington’ın kapısında yatan İsrail, şimdi de kendisini korumaya gelen Amerikan uçaklarını hedef aldı. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran savaşı nedeniyle ülkeye yığılan ABD uçaklarının havalimanlarını işgal ettiğini öne sürdü.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Eliat’taki bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Hem Ben-Gurion hem de Ramon havalimanlarının tamamen Amerikan askeri üssü haline geldiğini itiraf eden Regev, "İran ile işimiz henüz bitmedi ama bu uçaklar ekonomimize zarar veriyor" dedi.

Bakan, ABD’ye ait dev yakıt ikmal uçaklarının sivil terminalleri kapatması nedeniyle İsrail hava yolu şirketlerinin uçaklarını park edecek yer bulamadığını ve yurt dışına kaçmak zorunda kaldıklarını iddia etti.

İSRAİL'İN HAVACILIK SEKTÖRÜ ÇÖKÜŞTE: SUÇLU ABD Mİ?

Tel Aviv yönetimi, kendi başlattığı gerilimin faturasını yine müttefikine kesti.

Ülkede Nisan 2026’da yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 74 düştü.

Savaş öncesi 100’den fazla hava yolu şirketi İsrail’e uçarken, bugün 21’e kadar gerilemiş durumda.

ABD askeri yığınağının merkezlerinden biri olan Ramon Havalimanı’nda yolcu trafiği yüzde 60 azaldı.

İsrailli Bakan'dan Trump'ı çıldırtacak çıkış: ABD uçakları bizi zarara sokuyor, işgali bitirin

SAVAŞ YARIM KALDI ALGISI

ABD basınına konuşan İsrailli yetkililer, özellikle İran'ın füze kapasitesi ve bölgedeki vekil güçlerinin anlaşma dışında bırakılmasının Tel Aviv'de "savaşın yarım kaldığı" algısına yol açacağını düşünüyor.

CNN'e konuşan diplomatik kaynaklar, Tel Aviv'in en büyük endişesinin Trump'ın uzun müzakerelerden yorularak "son dakika tavizleriyle kötü bir anlaşmaya imza atması" olduğunu itiraf etti.

Yetkiliye göre Washington yönetimi, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele alınacağı konusunda İsrail'e güvence verse de balistik füze programı ile İran'ın bölgesel müttefik ağının görüşmelerin dışında kalması İsrail açısından büyük sorun olarak görülüyor.

"NETANYAHU ABD BAŞKANLARINI SAVAŞA SÜRÜKLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, görev süresi boyunca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini İran ile savaşa sürüklemeye çalıştığını açıklamıştı.

Amerikan New Yorker dergisine verdiği röportajda, İsrail başbakanıyla aralarında uzun zamandır görüş ayrılığı olduğunu vurgulayan Obama, Netanyahu’nun İran’a karşı bir savaşa ikna etmek amacıyla bugün mevcut Başkan Donald Trump’a sunduğu argümanların aynısını daha önce kendisine de kullandığını ileri sürmüştü.

