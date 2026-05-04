Barack Obama, görevden ayrılışının 10. yılında The New Yorker dergisinden Peter Slevin’e verdiği röportajda, Trump dönemine, Netanyahu ile olan çekişmesine ve Amerika'nın mevcut siyasi krizine dair ilginç itiraflarda bulundu.

ABD siyasetinin en etkili ve popüler figürlerinden biri olmayı sürdüren eski Başkan Barack Obama, uzun süren sessizliğini bozdu. Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemini "ulusal felaket" olarak nitelendiren Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında da zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Obama'dan yıllar sonra gelen Netanyahu ve Trump itirafı:

Obama'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"NETANYAHU İSTEDİĞİNİ ALDI AMA BEDELİ AĞIR OLACAK"

"Netanyahu istediğini almış olabilir ancak bunun ne İsrail ne de ABD için iyi olduğundan şüpheliyim. Tahminim doğruydu. Netanyahu istediğini elde etmiş olabilir. Ancak bunun nihayetinde İsrail halkı için en iyisi olup olmadığına şüpheliyim. Netanyahu ile aramızdaki görüş ayrılıklarının bolca kanıtı zaten ortada.

Bunun Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika için iyi olduğunu düşünüyor muyum? Bunu da sorguluyorum. Bedeli ağır olabilir. Netanyahu’nun İran’la silahlı çatışma konusunda bana da Başkan Trump’a yaptığı argümanların aynısını sunmuştu."

"TRUMP'IN YAPTIKLARI DELİLİK"

Obama, Trump’ın dış politikayı ve Amerikan kurumlarını "bir video oyunu gibi" yönettiğini ekledi. Trump’ın kendisini "vatana ihanet" ile suçlamasına ve ırkçı saldırılarına değinen Obama, "Bunları kişisel almıyorum ama ülkede daha önce görmediğimiz türden bir siyasi kriz var. Trump’ın yaptıkları bir nevi delilik. Eğer ben bu yaptıklarının onda birini yapsaydım anında yok edilirdim" dedi.

Obama, Trump’ın "Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol ediyoruz" iddialarına ve İran’ı "Taş Devri’ne geri döndürme" tehditlerine karşı, Amerikan liderliğinin ahlaki bir temeli olması gerektiğini ileri sürdü.

