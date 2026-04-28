ABD’li diplomat Wendy Sherman, "Soykırımın parçası olduk" diyerek Netanyahu’yu yerden yere vururken, İngiliz Büyükelçi’nin İsrail hakkındaki konuşmaları ifşa oldu.

ABD dış politikasının en deneyimli isimlerinden biri olan ve 2015 İran nükleer anlaşmasının mimarı olarak bilinen eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Gazze’deki insani yıkım ve Orta Doğu’daki istikrarsızlık konusunda hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de ABD yönetimi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"NETANYAHU BİZİ BU YOLA SÜRÜKLEDİ, BİZ DE SOYKIRIMIN PARÇASI OLDUK"

Netanyahu’nun politikalarının hem İsrail’i hem de ABD’yi felakete sürüklediğini savunan Sherman şunları itiraf etti:

"Başbakan Netanyahu’nun bizi götürdüğü yolun ve bizim de parçası olduğumuz bu sürecin özünde Gazze’de bir soykırıma neden olduğunu düşünüyorum. İki ülke Orta Doğu’yu tamamen istikrarsızlaştırdı."

Sherman, daha sonra "soykırım" ifadesinin hukuki bir terim olduğunu belirterek, "Hukuki bir analiz yapamam ama Gazze’nin yerle bir edildiğine şüphe yok. Filistinliler bir yuvayı, onuru ve barışı hak ediyor" diyerek sözlerini detaylandırdı.

İRAN UYARISI: TAHRAN TESLİM OLMAYACAK

İran nükleer anlaşmasındaki baş müzakereci kimliğiyle tanınan Sherman, Tahran’ın mevcut baskılara boyun eğmeyeceği konusunda Washington’ı uyardı.

İran’ın ateşkes görüşmelerinde "teslim olmayacağını" açıklayan Sherman, ABD’nin Orta Doğu politikasına her iki partinin de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olmak üzere yanlış yaklaştığını ve kalıcı barışı sağlamada başarısız olduklarının altını çizdi.

"AMERİKA’NIN TEK ÖZEL İLİŞKİSİ İSRAİL’DİR"

Diğer yandan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Christian Turner'ın, Kral Charles'ın ABD ziyareti sırasında ses kayıtları ifşa oldu.

"İNGİLTERE YERİNE İSRAİL"

Turner, sızan ses kaydında İngiliz-Amerikan ilişkilerine dair ezber bozan bir analiz yaptı:

"Bence muhtemelen ABD ile özel bir ilişkisi olan tek bir ülke var o da muhtemelen İsrail. Bizim bağımız güçlü ve derin bir tarihe dayanıyor ancak ilişkinin artık farklı bir şekilde tanımlanması gerekiyor."

EPSTEİN SKANDALI ABD Yİ NEDEN VURMADI?

Büyükelçi Turner, sadece dış politikayı değil, ABD’deki hukuk sistemini de eleştirdi. Jeffrey Epstein skandalının İngiltere’de üst düzey isimleri ve Kraliyet üyelerini koltuğundan ettiğini hatırlatan Turner, "Bu skandalın ABD'de neredeyse kimseyi etkilememiş olması olağanüstü. Bill Gates gibi isimlerin bağlantıları ortadayken kaç Amerikalı Kongre’de ifade verdi?" diyerek iki ülke arasındaki hesap verebilirlik farkına değindi.

Haberle İlgili Daha Fazlası