Gazze Şehri’nde seyir halindeki bir aracı hedef alan İsrail saldırısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Iyad Al-Shanbari ve oğlu Salah hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkes mutabakatına rağmen yeni bir suikast saldırısı gerçekleştirdi

ŞİFA HASTANESİ’NE NAKLEDİLDİLER

Sivil savunma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan cenazeler ve yaralılar tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi’ne götürüldü.

ATEŞKES SÜRECİNDE SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail’in kağıt üzerindeki ateşkesi ihlal eden saldırıları, insani bilançoyu ağırlaştırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sürecinde İsrail’in saldırıları sonucunda 818 sivil katledildi. 2 bin 301 sivil de yaralandı.

72 BİNİ AŞAN CAN KAYBI

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybı 72 bin 594’e ulaşırken, yaralı sayısı 172 bin 404 olarak kayıtlara geçti.

