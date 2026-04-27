Başbakan Binyamin Netanyahu’nun kanser teşhisini aylarca halktan gizlediği ortaya çıktı. "İran propaganda yapmasın diye sustuk" savunması İsrail basınında inandırıcı bulunmazken, çelişkili doktor raporları ve yolsuzluk davasıyla örtüşen zamanlama "sağlık üzerinden af planı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun prostat kanseri teşhisini ve tedavi sürecini aylarca halktan gizlediği ortaya çıktı.

İSRAİL BASINI: İRAN BAHANE

Netanyahu, hastalığını neden gizlediği sorusuna "İran’ın propaganda faaliyetlerini engellemek istedik" diyerek cevap verse de, İsrail kamuoyu söz konusu açıklamayı inandırıcı bulmadı.

Haaretz gazetesi, Netanyahu’nun sessizliğini ancak siyasi olarak en çok sıkıştığı dönemde bozduğunu hatırlattı:

"Aylarca süren gizemli sessizliğin ardından gelen resmi açıklamalar ise yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Başbakanlık Ofisi tedavinin "iki ay önce" yapıldığını iddia ederken, operasyona katılan doktorların "iki buçuk ay" veya daha farklı tarihler vermesinde büyük çelişki var.

İran korkusu, Başbakan’ın zayıf görünmeme ve iktidar üzerindeki mutlak kontrolünü kaybetmeme çabasının sadece bir kılıfı"

Netanyahu’nun kanser oyunu: Hastalığını bile siyasi kalkan yaptı

KANSER TEŞHİSİ MAHKEMEDE "AF" BİLETİ Mİ?

Netanyahu’nun devam eden yolsuzluk davası ve mahkeme sürecinin kritik aşamaya gelmiş olması, kanser açıklamasının zamanlamasını daha da şüpheli kılıyor. Kulislerde, Netanyahu’nun hastalığını kullanarak Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan bir "af" koparmaya çalışabileceği konuşuldu. Haaretz şunlara dikkat çekti:

"Eski Başbakanlardan Golda Meir’in kanserini morg kapılarından geçerek gizlemesi gibi, Netanyahu da benzer bir yolu seçti. Ancak günümüz dünyasında bu tür sırların saklanması artık "cesaret" değil, "halkın bilgi alma hakkına saldırı" olarak görülüyor. Muhalefet, Başbakan’ın fizyolojik olarak görevini yapmaya ne kadar uygun olduğunun bağımsız bir heyetçe denetlenmesini talep edecek"

"MAĞDURİYET" SİYASETİ MASADA KALDI

Neredeyse altı yıldır rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan 76 yaşındaki Netanyahu, kendisini "derin devletin kurbanı" olarak pazarlamaya çalışsa da Herzog'dan olumlu cevap gelmedi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu’nun "önleyici af" talebini reddetti.

