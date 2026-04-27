Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın yeğenleriyle birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma sürerken, dosyaya yeni görüntüler eklendi. Ortaya çıkan görüntülerde, Doku’nun yeğenleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği ve şarkı söylediği anlar yer aldı.

Aile ortamında kaydedildiği anlaşılan görüntüler, sosyal medyada da kısa sürede yayılarak gündem oldu.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin belirsizlik devam ederken, ailesi ve kamuoyu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

SONEL'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili oldu. Kişisel suçlara ilişkin yetki çerçevesinde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Sonel’in avukatının yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla hakkında işlem başlatılan Sonel, nisan ayında görevden alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

