Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yaşanan son gelişmeler ve önceki dönem soruşturmalarda meydana gelen ihmaller, Doku'nun arkadaşı olan ve 2024'te Batman'da Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojwelat Kızmaz'ın ölümünü yeniden gündeme taşıdı. Rojwelat Kızmaz'ın ailesi Doku dosyasındaki son gelişmelere ve ihmallere dikkat çekerek yeniden savcılığa başvurdu.

Batman'da 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından yeni şüphelerin doğduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu. Başvurunun ardından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin daha önce mevcut olan soru işaretlerine yeni şüphelerin eklendiği ifade edildi. Açıklamayı okuyan Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduklarını söyledi. Aykut, başvurunun yalnızca tekil bir dosyaya ilişkin olmadığını belirterek, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını ifade etti.

Rojwelat Kızmaz

"İKİ DOSYADA DA BENZER İHMALLER" VURGUSU

Her iki dosyada da benzer ihmaller bulunduğunu ifade eden Aykut, kayıp başvurularına rağmen etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi gibi eksikliklerin dikkat çektiğini kaydetti. Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aykut, bunun hayat hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.

Gülistan Doku ile Rojwelat Kızmaz

SORUŞTURMANIN YENİDEN BAŞLATILMASI TALEBİ

Aile adına yapılan açıklamada, Rojwelat Kızmaz dosyasındaki KYOK kararlarının kaldırılması, soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilerek, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Gülistan Doku

26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te Batman'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 3 gün sonra Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası