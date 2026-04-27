Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
2020'de şüpheli şekilde ortaya kaybolan Gülistan Doku dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 12 kişi tutuklanırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere tanık olarak Erzurum’a çağırıldı.
- Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamaması üzerine aile tarafından 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusu yapıldı.
- Başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine, yıllar sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu, eski polisler, hastane başhekimi, özel idare çalışanı, Doku'nun erkek arkadaşı, annesi ve üvey babası yer alıyor.
- Üç şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Firari bir şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı.
- Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü ifade vermek üzere Erzurum'a çağrıldı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ESKİ VALİ DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.
Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Gözaltında olan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
EMNİYET MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI
Öte yandan o dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum’a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Delen'in ifade işlemlerine başlandı.
Tunceli'de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, 23 Ocak 2026'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.