İş adamı Mesut Karadeniz ve Gilman Karadeniz, Beykoz'daki lüks villalarına müşteri bulmak için aracılık eden şahıs tarafından çeşitli yalanlarla dolandırıldı. Aile; villanın proje çalışması ve iskanının iptali bahanesiyle Erdoğan K.'ya 32 milyon TL kaptırırken dolandırıcı ise şikayet üzerine tutuklandı.

Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailelerinden Mesut-Gilman Karadeniz çifti mahkemelik oldu. 2023 yılında Beykoz'daki lüks sitede villa satın alan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

MÜŞTERİ BULMA BAHANESİYLE PARA KOPARDI

Mart ayında villayı satışa çıkaran aileye, daha önce villanın peyzaj işlerini yapan Erdoğan K., (46) müşteri bulacağını söyledi. Sabah'ın haberine göre; Gilman Karadeniz'in teklifi kabul etti. Şüpheli Erdoğan K., belediyenin villa için detaylı proje istemesi üzerine projenin çizimi ve gönderilmesi için Karadeniz'den yüklü miktarda para alıp sürecin 35 günü bulacağını söyledi.

EV YIKILMASIN DİYE DÜNYA PARA VERMİŞLER

Gilman Karadeniz'in eve gelen yapı tatil tutanağını görünce bilgi almak için Erdoğan K.'yı aradı ancak; şüpheli tapunun üzerine şerh konulduğunu, evin iskanının iptal edildiğini söyledi.

Erdoğan K. ayrıca yüksek yargı mensubu bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceğini, yoksa evin yıkılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Karadeniz, sorunu çözmek için şüpheliye yüklü miktarda bir ödeme daha yaptı.

32 MİLYON TL DOLANDIRDI

Gilman Karadeniz'den süreç içerisinde toplamda 23 milyon 322 bin TL, 178 bin USD, 90 gram altınla birlikte toplamda yaklaşık 32 milyon TL alan Erdoğan K., tutuklandı.

Erdoğan K.'nın müştekiden paralar aldığı, müştekinin evi ile ilgili sahte CİMER şikayetleri oluşturduğu ortaya çıkarken 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapsi talep edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası