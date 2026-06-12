Çorum'da bir hidroelektrik santralinin bendinde meydana gelen patlak nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük çeltik arazisi su altında kaldı. Ekipler bölgede tahliye çalışması yürütürken, hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bayat ilçesi Sağpazar köyünde meydana geldi. Köyde bulunan hidroelektrik santralinin bendinde henüz bilinmeyen sebeple sızıntı başladı. Kısa sürede bentteki çatlağın büyüdüğünü fark eden görevliler tarafından santralin kapakları açılarak su tahliyesi yapıldı. Bölgede bulunan yaklaşık 150 dönümlük çeltik tarlası su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen Bayat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sular altında kalan tarım arazilerinde su tahliyesi yapıldı.



Çorum'da büyük zarar! 150 dönüm arazi sular altında kaldı

MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK

HES'i işleten firma yetkilileri tarım arazileri zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderileceği ve hasarın kısa sürede onarılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Çeltik tarlaları için sulama suyunun da tarlalara verilmeye devam edeceği belirtildi.

Çorum'da büyük zarar! 150 dönüm arazi sular altında kaldı





Yaşanan olayla ilgili konuşan Şantiye Şefi Halit Aslan, "Dün gece bilinmeyen bir sebepten dolayı bentte küçük çaplı bir patlak meydana geldi. Daha sonra hızlı müdahale etmemize rağmen biraz genişleme oldu. Bundan dolayı köylülerimiz mağdur olmasın, ekim alanları zarar görmesin diye dört tane kapağımızı açıp su tahliyesini gerçekleştirdik.

Çorum'da büyük zarar! 150 dönüm arazi sular altında kaldı

Saat 10.00 gibi de herhangi bir sorun kalmadı. Arazilerde herhangi bir sudan dolayı bir zarar görecek bir nokta kalmadı, tahliyelerini gerçekleştirdik. Şu an tamiratlarını yapacağız. Yaklaşık olarak 4-5 gün içinde tekrar faaliyete geçireceğiz. Fakat bu zaman zarfında da köylüler tekrar sularını alacak. Onlara da bir sıkıntı olmayacak" dedi.

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