A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta merak edilirken turnuvanın ilk haftasında Kanada'nın Ottawa kentinde mücadele eden Filenin Efeleri, zorlu karşılaşmada galibiyet arayacak.

Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan ay-yıldızlı ekibimiz ikinci karşılaşmasında son yılların en başarılı voleybol ülkelerinden biri olan Fransa karşısında sahaya çıkacak. Voleybolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. Türkiye-Fransa voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta?

Türkiye-Fransa voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta? Filenin Efeleri FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci mücadelesinde!

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Fransa ile oynayacağı mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler, gece saatlerinde milli takımın heyecanına ortak olabilecek.

Türkiye-Fransa voleybol maçı hangi kanalda, canlı yayın saat kaçta? Filenin Efeleri FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci mücadelesinde!

TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Türkiye-Fransa voleybol maçı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 02.30'da başlayacak. Ottawa'da oynanacak mücadeleye ise saatler kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçın ardından moral bulmak ve organizasyondaki ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak.

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