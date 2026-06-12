Türkiye Gazetesi
FIFA Başkanı Infantino'dan İtalyanları kızdıracak açıklama
FIFA Başkanı Gianni Infantino, son 3 Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'nın durumu hakkında esprili bir değerlendirme yaptı.
Özetle DinleFIFA Başkanı Infantino'dan İtalyanları kızdıracak ...
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Spor 2 dk önce
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nda takım sayısının artırılması konusunda yaptığı şakayla, İtalya'nın turnuvaya katılamamasını ima etti.
- İtalya, Dünya Kupası'nı 4 kez kazanarak Almanya ile en başarılı ülke pozisyonunda yer alıyor.
- İtalya, son 3 Dünya Kupası'nda başarısız oldu.
- İtalya, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını Bosna-Hersek'e yenilerek kaçırdı.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'ndaki takım sayısı hakkında konuştu.
- Infantino, 64 takım konusunda görüşmeler yapıldığını ve bunun FIFA konseyine sunulduğunu belirtti.
- Infantino, şaka yollu olarak, "Belki İtalya 64 takımla elemeleri geçer, hatta 208 takıma kadar çıkabiliriz" dedi.
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Dünya Kupası'nı 4 kez kazanarak Brezilya'nın ardından Almanya ile en başarılı ülke pozisyonunda yer alan İtalya, son 3 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığına uğradı.
2026 Dünya Kupası'na katılma şansını Bosna-Hersek'e mağlup olarak kaçıran İtalya'nın durumuyla ilgili FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino'nun yaptığı şaka gündem oldu.
Brezilya basınından CazeTV'ye Dünya Kupası'ndaki takım sayısı hakkında konuşan Infantino, "64 takım konusunda görüşmelerimiz oldu. Hatta bu konu FIFA konseyine sunuldu." dedi.
İtalya'nın katılamamasına da değinen Infantino, "Belki İtalya 64 takımla elemeleri geçer, hatta 208 takıma kadar çıkabiliriz." diye konuştu.
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