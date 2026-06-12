Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Thomas Partey, Kanada’da oynanacak Gana-Panama maçında forma giyemeyecek. Ganalı oyuncunun hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle ülkeye girişine izin verilmedi.

Thomas Partey, Kanada'ya girişine izin verilmediği için Gana'nın Toronto'daki ilk Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek.

Partey, kendisine yönelik cinsel saldırı iddiaları nedeniyle Kanada'ya girişinin reddedilmesi üzerine, 17 Haziran'da Panama'ya karşı oynanacak Gana'nın açılış Dünya Kupası maçını kaçıracak.

YENİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Eski Arsenal orta saha oyuncusu, şu anda Villarreal'de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2025'te Londra Metropolitan polisi tarafından beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. O yılın eylül ayında suçsuz olduğunu savundu. Bu yılın şubat ayında ise iki yeni tecavüz suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı ve nisan ayında yine suçsuz olduğunu iddia etti .

Gana, turnuvaya 17 Haziran Çarşamba günü Toronto'daki BMO Field'da Panama'ya karşı oynayacağı maçla başlayacak ancak Partey'nin Kanada'ya giriş yapamayacağı ve bu nedenle maçta yer alamayacağı doğrulandı.

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