A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de karşılaşacağı Avustralya Milli Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile D Grubu'nda yer alanAvustralya, ilk maç öncesi "yeni sözleşme" haberiyle gündeme geldi.

Avustralya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Tony Popovic'in 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan kontratını 2027 yılına kadar uzattı.

FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı forması giyen 51 yaşındaki Popovic, bu defa teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda yer alarak, "Avustralya'yı dev turnuvada hem oyuncu hem de teknik direktör olarak temsil eden ilk kişi" olacak.

Tony Popovic

KARABÜKSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Avustralya Milli Takımı'nda 23 Eylül 2024'ten bu yana teknik direktörü olarak görev yapan Popovic, Kangurular'ın 2014'ten sonra Dünya Kupası'na taşıyan isim olmuştu. Avustralyalı çalıştırıcı, 2017-2018 sezonunda 11 maçlığına Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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