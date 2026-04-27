Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü rekorla kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla tamamladı. BİST 100'de toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira olarak kaydedildi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 675 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 675 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 6 milyon 800 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9078, satışta 45,0877 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,8227, satışta 45,0023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 102 dolardan işlem görüyor.

