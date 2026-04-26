İsrail’de haftalardır beklenen "Netanyahu’ya af" bilmecesinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan ters köşe bir hamle geldi. Herzog, Trump’ın baskılarına ve Netanyahu kanadının beklentilerine rağmen af kararını süresiz olarak rafa kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Utanç verici, zayıf bir adam" hakaretlerine varan ağır baskılarına rağmen srail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu’nun "önleyici af" talebini reddetti

"MAĞDURİYET" SİYASETİ MASADA KALDI

Neredeyse altı yıldır rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan 76 yaşındaki Netanyahu, kendisini "derin devletin kurbanı" olarak pazarlamaya çalışsa da Herzog'dan olumlu cevap gelmedi.

Trump bile kurtaramadı! Netanyahu'nun af planı elinde patladı!

"DOSTANE ÇÖZÜM" MASKESİYLE GELEN KISKAÇ

İsrail Cumhurbaşkanlığı kanadından yapılan açıklamada "dostane çözüm" vurgusu yapılsa da, perde arkasında Netanyahu’ya ağır şartlar dayatılıyor. Hukuk uzmanları, herhangi bir uzlaşmanın Netanyahu’nun siyaseti bırakmasına ve suçunu itiraf etmesine bağlı olduğuna değindi.

KOLTUK MU, MAHKEME Mİ?

İsrail Adalet Bakanlığı’nın "Suçunu kabul etmeden af alamazsın" uyarısını dikkate alan Herzog, Netanyahu’yu köşeye sıkıştırdı. Seçimlere aylar kala gelen bu erteleme kararı, Netanyahu’nun hem mahkeme salonlarında ter dökmesine hem de siyasi geleceğinin pamuk ipliğine bağlı kalmasına neden olacak.

