Trump’tan Netanyahu’ya af talebi! Mektup yazdı
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup gönderdi.
BEYAZ SARAY'DAN KUDÜS'E UZANAN TARTIŞMALI ÇAĞRI
Trump, mektubunda Herzog’a açık bir çağrıda bulunarak, " Binyamin Netanyahu’yu tamamen affetmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Trump’ın Herzog’a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:
"En az 3.000 yıldır aranan barışı birlikte sağladığımız bu tarihi anda size yazmaktan onur duyuyorum. Size ve tüm İsraillilere nezaket ve sıcak misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor ve Knesset'teki konuşmamın ana konusunu ele alıyorum.
Büyük İsrail Devleti ve muhteşem Yahudi halkı son üç yılın son derece zorlu dönemini geride bırakırken, savaş zamanında müthiş ve kararlı bir başbakan olan ve şu anda İsrail'i barış dönemine taşıyan Netanyahu'yu tamamen affetmenizi rica ediyorum. Bu barış dönemi, dünyayı değiştiren Abraham Anlaşmaları'na birçok yeni ülkenin eklenmesi için Orta Doğu'nun önemli liderleriyle sürdürdüğüm çalışmaları da içermektedir. Başbakan Netanyahu, güçlü düşmanlar ve uzun vadeli zorluklar karşısında İsrail'i dimdik ayakta tuttu ve onun dikkati gereksiz yere başka yöne çekilemez.
İsrail adalet sisteminin bağımsızlığını ve gerekliliklerini kesinlikle saygı duyuyorum, ancak uzun süredir benimle birlikte, İsrail'in çok zorlu düşmanı İran da dahil olmak üzere mücadele eden Bibi aleyhindeki bu 'dava'nın siyasi ve haksız bir kovuşturma olduğunu düşünüyorum. Isaac, aramızda harika bir ilişki kurduk, bunun için çok minnettarım ve onur duyuyorum. Ocak ayında göreve başladığımda, odak noktamızın nihayet rehineleri eve getirmek ve barış anlaşmasını tamamlamak olması gerektiği konusunda anlaştık. Şimdi, bu benzeri görülmemiş başarıları elde ettik ve Hamas'ı kontrol altında tutuyoruz. Bibi'yi affederek ve bu hukuk savaşını bir kez ve sonsuza kadar sona erdirerek İsrail'i birleştirmesine izin verme zamanı geldi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."
HERZOG CEVAP VERDİ: SAYGI DUYUYORUM AMA...
"Bir kişinin affı için Cumhurbaşkanlığına resmi talep yapılması gerekir” denilirken Herzog’un Trump’a büyük saygı duyduğu ancak bu konuda yargı sürecinin işlediği aktardı.
MECLİS KONUŞMASINDA DA İSTEMİŞTİ
Trump, geçen ay İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada da Herzog’a dönerek "Netanyahu’yu affet" çağrısında bulunmuştu.
Herzog’un o sırada sessiz kalmayı tercih etmesi dikkat çekmişti.
YOLSUZLUK DOSYALARI NETANYAHU'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu hakkındaki davalar yıllardır devam ediyor.
Dönemin Başsavcısı Avichai Mandelblit, 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı dosyada “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Netanyahu’nun adı “1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen dosyalarda geçiyor. Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde 2024’te ifade veren Netanyahu, suçlamaları reddetmişti.