Netanyahu, Rum lideri bahane ederek mahkemeden kaçtı

Netanyahu, Rum lideri bahane ederek mahkemeden kaçtı

Netanyahu, Rum lideri bahane ederek mahkemeden kaçtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Ekim’de yapılması planlanan yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in “acil ziyareti” gerekçesiyle iptal ettirdi. Ancak İsrail basınına sızan bilgilere göre, Netanyahu’nun öne sürdüğü diplomatik görüşme yalnızca birkaç gün önce programa eklenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Ekim’de yapılması planlanan yolsuzluk soruşturması kapsamındaki ifadesini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in acil ziyareti gerekçesiyle iptal ettirdi.

İsrail basınına sızan resmi belgeye göre, Netanyahu’nun ifadesi “daha önce planlanan diplomatik temaslar” bahanesiyle ertelendi. Oysa Başbakan’ın, Hristodulidis’le yapacağı görüşme için programın yalnızca birkaç gün önce oluşturulduğu öğrenildi.

Sorgunun 15 Ekim saat 11.00’de yapılması planlanıyordu. Ancak Netanyahu’nun talebi üzerine ifade tarihi ileri bir tarihe alındı.

1788 KEZ 'HATIRLAMIYORUM' CEVABI VERMİŞTİ

Netanyahu’nun adı daha önce de yolsuzluk davasındaki çapraz sorgusu sırasında gündem olmuştu.

İsrail basınına göre Başbakan, ilk çapraz sorgusunda tam 1788 kez “hatırlamıyorum” cevabını verdi.

Savcının rüşvet ve lüks hediyelerle ilgili sorularını cevapsız bırakan Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile" diyerek kendini savunmuştu.

YOLSUZLUK DAVASINDA LÜKS HEDİYELER ALMAKLA SUÇLANIYOR

Netanyahu’nun hakkındaki davalar, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” numaralı dosyalar olarak biliniyor.

Başbakan, Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve iş insanı James Packer’dan 195 bin dolar değerinde puro ve şampanya, eşi Sara Netanyahu için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

İsrail Başsavcılığı, Netanyahu’yu rüşvet, görevi kötüye kullanma ve güveni ihlal suçlamalarıyla 2019’da mahkemeye sevk etmişti.

'DİPLOMASİ' ZIRHI MAHKEME YERİNE

İsrail’de muhalefet, Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarından sıyrılmak için diplomatik ajandayı kalkan olarak kullandığı görüşünde.

Netanyahu'nun her kritik ifade öncesinde “uluslararası temas” gerekçesiyle mahkeme sürecini ertelettiği yazıldı.

