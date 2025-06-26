Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'tan Netanyahu'ya destek: Yolsuzluk davası iptal edilmeli

Trump'tan Netanyahu'ya destek: Yolsuzluk davası iptal edilmeli

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Netanyahu&#039;ya destek: Yolsuzluk davası iptal edilmeli
Donald Trump, Netanyahu, İsrail, Yolsuzluk, Siyasi, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasına değindi. Durumu 'cadı avı' olarak nitelendiren Trump, çarpıcı ifadeler kullandı.

Netanyahu ve kendisinin 'birlikte cehennemi' yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in hayatta kalması için savaştıklarını ifade etti.

"DAVASI DERHAL İPTAL EDİLMELİ"

Trump, İsrail tarihinde kimsenin Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını savunarak, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun çok daha iyisini hak ettiğini iddia eden ve İsrail Başbakanı için övgü dolu sözler kullanan Trump, "Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"NETANYAHU'YU KURTARACAK OLAN DA ABD OLACAK"

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kılıçdaroğlu resti çekti: Ne demek yönetemez, 13 yıl CHP'yi kim yönetti?Organ bağışında dijital dönüşüm! 30 bin hastanın şansı artacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıbrıs oyunu! Siyonistlere Rumlar bile isyan etti - DünyaSiyonistlere Rumlar bile isyan ettiİran'ın nükleer rüyası son mu buluyor? CIA'den dikkat çeken açıklama - Dünyaİran'ın nükleer rüyası son mu buluyor?Cehennemi yaşadılar! Kassam'dan ağır darbe, 7 işgalci yanarak can verdi - DünyaKassam'dan ağır darbe, 7 işgalci böyle can verdiİran hava sahası kısmen açıldı: Uçaklar havalanmaya başladı! - Dünyaİran hava sahası kısmen açıldı: Uçaklar havalanmaya başladı!ABD Başkanı Trump "solcu hareket" diyerek hedef aldı! "Derhal kapatın" - DünyaABD Başkanı Trump "solcu hareket" diyerek hedef aldı!Ülke şokta! Eve silahlı saldırı yapıldı: Çok sayıda ölü var - DünyaÜlke şokta! Eve silahlı saldırı yapıldı: Çok sayıda ölü var
Sonraki Haber Yükleniyor...