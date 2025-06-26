Trump'tan Netanyahu'ya destek: Yolsuzluk davası iptal edilmeli

Netanyahu ve kendisinin 'birlikte cehennemi' yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in hayatta kalması için savaştıklarını ifade etti.

"DAVASI DERHAL İPTAL EDİLMELİ"

Trump, İsrail tarihinde kimsenin Netanyahu kadar kararlı savaşmadığını savunarak, Netanyahu'nun pazartesi günü mahkemeye çağrılmasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun çok daha iyisini hak ettiğini iddia eden ve İsrail Başbakanı için övgü dolu sözler kullanan Trump, "Binyamin Netanyahu’nun davası derhal iptal edilmeli ya da devlet için bu kadar çok şey yapmış büyük bir kahramana af verilmelidir" ifadelerine yer verdi.

"NETANYAHU'YU KURTARACAK OLAN DA ABD OLACAK"

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail’i kurtaran ABD'ydi ve şimdi Binyamin Netanyahu’yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yaptı.