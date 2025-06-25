ABD Başkanı Trump "solcu hareket" diyerek hedef aldı! "Derhal kapatın"

ABD Başkanı Trump, VOA'yı 'solcu felaket' olarak nitelendirerek kapatılması çağrısı yaptı ve CNN muhabiri Bertrand'ın 'kovulmasını' istedi. Temsilciler Meclisi'nin 9,4 milyar dolarlık bütçe kesintisi tasarısı Senato'da: VOA'nın finansmanı temmuz oylamasına bağlı!

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

VOA'yı Demokratların "sözcüsü" olmakla suçlayan Trump, aynı zamanda medya kuruluşunun "solcu bir felaket" olduğunu ifade etti.

Trump, "Hiçbir Cumhuriyetçi VOA'nın ayakta kalması için oy vermemeli. Onu kapatın" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde 12 Haziran 2025'te yapılan oylamada, 214'e karşı 212 oyla aralarında VOA bütçesinin de bulunduğu yaklaşık 9,4 milyar dolarlık federal harcamanın kesilmesini öngören tasarı kabul edilmişti.

Söz konusu yasa tasarısı şu anda Senato'da inceleme aşamasında bulunuyor. ABD Senatosu'nda konuya ilişkin oylamanın ise temmuz ayında yapılması bekleniyor. Tasarının Senato’dan da geçmesi halinde, VOA da dahil olmak üzere çeşitli kamu yayın organlarına yönelik federal finansman iptal edilmiş olacak.

CNN MUHABİRİNİN KOVULMASINI İSTEDİ

CNN muhabiri Natasha Bertrand'ın ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin haberlerini eleştiren Trump, "Natasha Bertrand, üç gündür CNN ekranlarında tamamen gerçek dışı haberler yaptı. Derhal uyarılmalı ve ardından bir köpek gibi kovulmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, CNN'i "sahte haber" yapmakla suçlayarak, "Bertrand derhal kovulmalı." sözlerini yineledi.