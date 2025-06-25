Erdoğan-Trump görüşmesi Miçotakis’e soruldu: Ne diyeceğini bilemedi

Trump-Erdoğan görüşmesinin yankıları sürerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e buluşmaya dair yorumu soruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Zirvesi kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık on dakika süren baş başa görüşmede iki lider, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Yunanistan Başbakanı Ankara'ya gelmek istediğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da takvim üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Miçotakis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bizim ülkemiz başkaları tarafından tanımlanmaz" diyerek, Erdoğan ile kısa ancak önemli bir temas sağlandığını bildirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı için tarih belirleme çalışmaları başlatıldı.

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"TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI RAHATSIZ ETTİ"

Miçotakis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı hakkında ise sert ifadeler kullandı.

Söz konusu anlaşmayı "kabul edilemez, yasadışı ve temelsiz" olarak nitelendiren Miçotakis, "Bu memorandum Avrupa Birliği tarafından tanınmıyor ve hiçbir yasal sonuç doğuramaz" dedi.

Yunanistan’ın 2019 yılında olduğu gibi, sonuç bildirgesine aynı ifadelerin tekrar eklenmesini talep edeceğini belirten Miçotakis, Avrupa'nın bu konuda Libya'ya net bir mesaj vermesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SORULDU

Erdoğan ile görüşmeden önce ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Miçotakis, "Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmeye dair yorum yapmayacağım" dedi. Ancak ekledi:

"Bu zirvelerde sadece Türk-Yunan meselelerine odaklanmak hata olur."

MİÇOTAKİS'TEN ABD'YE NET MESAJ

Miçotakis, Trump’ın NATO’nun 5. Maddesi hakkındaki açıklamaları üzerine, "Amerikan Başkanı'nın NATO’ya bağlılık beyanını duydum. Madde 5 hâlâ geçerlidir ve İttifak’ın temelidir" dedi. Ayrıca Yunanistan’ın zaten savunma harcamaları konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, "Amerikan Başkanı bu sonuçtan memnun olmalı" ifadesini kullandı.