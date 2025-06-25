Mavi Vatan’da yeni hamle! Türkiye ve Libya Yunanistan’a karşı harekete geçti! Dört deniz alanında sismik çalışma başlıyor

Yunanistan'ın Akdeniz'deki tek taraflı hamleleri sonrası tansiyon yükselirken, Libya ile Türkiye arasında dikkat çeken bir enerji iş birliği adımı geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya ile imzalanan yeni mutabakat kapsamında, dört deniz alanında kapsamlı sismik araştırma yürütecek.

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile dört deniz alanında jeolojik ve jeofizik çalışma yapılmasını öngören bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Anlaşma, İstanbul’da iki taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından hayata geçirildi.

10 BİN KİLOMETRELİK SİSMİK TARAMA PLANLANIYOR

NOC tarafından yapılan açıklamaya göre, TPAO tarafından yürütülecek çalışma kapsamında iki boyutlu sismik araştırma yapılması planlanıyor. Toplamda 10 bin doğrusal kilometreyi kapsayacak bu araştırmaların sonucunda elde edilecek verilerin, en geç 9 ay içinde işlenmesi bekleniyor.

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YUNANİSTAN'A KARŞI DİPLOMATİK TEPKİ: BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

TPAO ile imzalanan anlaşma, Libya ile Yunanistan arasında son dönemde artan deniz yetki alanı geriliminin hemen ardından geldi. Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon arama ihalesine çıkmasını "egemenlik ihlali" olarak değerlendirmişti.

Söz konusu gelişme üzerine, Yunanistan'ın Trablus Büyükelçisi Nikolaos Garielinis Bakanlığa çağrılarak Libya'nın tepkisi iletildi.

LİBYA: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI ADIMLAR ATILIYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarına sert tepki gösterdi. 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanan hidrokarbon ihalesine atıfla yapılan açıklamada, "Libya’nın egemenlik hakları ihlal ediliyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Libya’nın uluslararası deniz hukuku çerçevesinde haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

YAPICI DİYALOG ÇAĞRISI

Libya yönetimi, bölgede yeni bir gerilim istemediklerini belirterek "adil ve hakkaniyetli çözümler için tüm taraflara diyalog" çağrısı yaptı. Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müzakerelerin başlatılması gerektiği bildirildi.